La UA alerta de que las amenazas de Trump a Nigeria ponen en riesgo la paz continental

3 minutos

Nairobi, 7 nov (EFE).- La Unión Africana (UA) expresó este viernes su preocupación por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al Gobierno nigeriano de ser «cómplice» de «asesinatos selectivos de cristianos» y amenazó con una posible intervención militar, al considerar que estas «amenazas» pueden poner en riesgo la paz continental.

En un comunicado, la Comisión de la UA (secretariado) reiteró su «firme compromiso» con los principios de soberanía, no injerencia, libertad religiosa y Estado de derecho, y subrayó que Nigeria desempeña «un papel clave» en la estabilidad regional y en la lucha contra el terrorismo.

La UA destacó que Nigeria enfrenta «complejos desafíos de seguridad» que afectan a ciudadanos de todas las religiones, entre ellos «grupos extremistas violentos, bandidaje, violencia comunitaria y conflictos por recursos».

La organización rechazó cualquier narrativa «que utilice la religión como arma o simplifique los problemas de seguridad», y advirtió de que «confundir toda forma de violencia con una persecución religiosa puede obstaculizar soluciones eficaces y desestabilizar a las comunidades».

La UA instó a los socios externos, incluido Estados Unidos, a relacionarse con Nigeria mediante el diálogo diplomático, el intercambio de información y la cooperación, «evitando recurrir a amenazas unilaterales de intervención militar, que podrían poner en riesgo la paz continental, la estabilidad regional y las normas de la Unión Africana sobre la gestión pacífica de los conflictos».

El pronunciamiento de la UA se produce después de que Trump afirmara el sábado que había ordenado al Departamento de Defensa prepararse para una «posible acción» en Nigeria con el fin de «eliminar a los terroristas islámicos», y acusara al Gobierno nigeriano de «permitir la matanza de cristianos».

El mensaje del presidente estadounidense elevó el tono respecto a otro publicado el viernes, en el que denunció, sin aportar pruebas, una supuesta «masacre» de cristianos en Nigeria y anunció la designación del país como «de especial preocupación», una categoría reservada para las naciones implicadas en «graves violaciones de la libertad religiosa».

El Gobierno nigeriano aseguró que «toma nota» de las declaraciones de Trump, pero afirmó que esas acusaciones «no reflejan la realidad sobre el terreno».

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. EFE

pga/pddp