La UE «cumple su palabra» y «defiende sus intereses» al dar luz verde al pacto con EEUU

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Bruselas, 20 may (EFE).- La instituciones de la Unión Europea (UE) destacaron este miércoles que el visto bueno alcanzado para aplicar el pacto comercial firmado con Estados Unidos demuestra que el bloque «cumple con su palabra» y al mismo tiempo es capaz de «defender sus intereses».

«Un pacto es un pacto y la UE cumple sus compromisos», escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen en redes sociales, en referencia a las amenazas que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado recientemente contra el bloque comunitario por retrasar la aplicación del acuerdo que ambos cerraron el pasado verano en Escocia, Reino Unido.

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordaron esta madrugada los términos de ese pacto, por el que la UE acepta un arancel general del 15 % a la mayoría de sus exportaciones y elimina el gravamen para los bienes industriales estadounidenses, aunque se reserva la potestad de suspender las preferencias arancelarias si Trump incumple el trato.

«Juntos podemos alcanzar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y mutuamente beneficioso», continuó la alemana, quien pidió al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo que ratifiquen «rápidamente» lo acordado hoy, para que el pacto pueda entrar en vigor.

«La UE cumple con su palabra, defendiendo al mismo tiempo nuestros intereses», dijo en la misma línea el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que ha informado ya a su homólogo estadounidense, Howard Lutnick; al secretario del Tesoro; Scott Bessent; y al representante comercial, Jamieson Greer, de los cambios que ha introducido la UE.

La portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, evitó confirmar hoy si Washington ha aceptado las modificaciones, aunque confió en que los terminen aceptando para que el acuerdo pueda entrar en vigor.

Parlamento Europeo

Tras varias rondas de negociaciones la UE alcanzó hoy un consenso entre las salvaguardas que pedía la Eurocámara para defender los intereses europeo frente a la volatilidad de Trump y la voluntad de países como Alemania de modificar lo menos posible el pacto entre Von der Leyen y Trump.

«Soy un gran fan del rock clásico y una de mis canciones favoritas de los Rolling Stones dice que ‘no puedes obtener todo lo que deseas, pero si lo intentas, alguna vez encontrarás que obtienes lo que necesitas'», dijo el eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, que ha negociado en nombre de la Eurocámara.

Bruselas podrá suspender la totalidad o parte del acuerdo si Trump aumenta los aranceles a los productos europeos, si las preferencias arancelarias a Washington dañan a la industria europea o si Estados Unidos no reduce al 15 % el gravamen a los productos derivados del acero y el aluminio.

«Hacemos nuestras leyes en interés de nuestra industria y de los ciudadanos de Europa de la forma adecuada. Y creo que esto es una gran diferencia con Estados Unidos. Lo hacemos de forma democrática, con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. En Europa no toma las decisiones un solo hombre que es totalmente impredecible», dijo Lange.

Desde el Partido Popular Europeo, la negociadora Zeljana Zovko afirmó que se ha «evitado un mecanismo demasiado automático que podía haber provocado nuevos conflictos comerciales».

«La Comisión necesita margen político para evaluar las situaciones de manera responsable (…) sin verse forzada a responder a cualquier fluctuación del mercado o desacuerdo político», continuó.

La eurodiputada liberal Karin Karlsbro, dijo que «las relaciones comerciales deben basarse en el respeto mutuo, y Europa ha establecido ahora las condiciones para las relaciones transatlánticas».

La eurodiputada de los Verdes Anna Cavazzini confió en que el acuerdo «aporte ahora cierta tranquilidad, de modo que se puedan abordar los demás problemas importantes en la relación entre la UE y EE. UU».

En cambio, la Izquierda Europea ve el acuerdo como «un acto de rendición política ante los chantajes de un presidente estadounidense impredecible, tras una deficiente negociación de la Comisión Europea».

El acuerdo lo tendrán que ratificar ahora el Consejo de la UE y el Parlamento, institución que podría pronunciarse el 16 o 17 de junio, a tiempo para que el pacto pueda entrar en vigor antes del 4 de julio, la fecha límite fijada por Trump para evitar un arancel del 25 % a los vehículos europeos. EFE

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