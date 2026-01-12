La UE abre la puerta a una alternativa a los aranceles antidumping a los vehículos eléctricos chinos

La Unión Europea (UE) propuso el lunes una alternativa a los aranceles antidumping adoptados en 2024 a los vehículos eléctricos producidos en China, si los fabricantes aceptaran un sistema de precios mínimos.

Según un documento publicado por la Comisión Europea, esos precios mínimos de importación deberán fijarse «en un nivel adecuado para corregir los efectos de los subsidios» de los que se benefician, según la UE, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y baterías.

Esta medida alternativa pretende eliminar las distorsiones de la competencia de las que la UE acusa a China y restablecer un terreno de juego equitativo para los fabricantes europeos.

El documento publicado el lunes «pretende dar indicaciones a los exportadores chinos que considerarían presentar precios mínimos de importación», dijo a los periodistas el portavoz comercial de la UE, Olof Gill.

De acuerdo con el vocero, la idea ya ha sido objeto de debates durante un año con China, y un primer fabricante solicitó a fines de 2025 beneficiarse del mecanismo alternativo.

Si se presentan más solicitudes, «estaremos encantados de considerarlas (…) Pero no nos dejemos llevar demasiado, en este momento sólo es una indicación», dijo el portavoz.

La Cámara China de Comercio en la UE celebró el anuncio este lunes, calificándolo como un «resultado positivo logrado mediante el diálogo y las consultas entre China y la Unión Europea».

Para la entidad, esto permitirá «una resolución fluida» de la disputa sobre los vehículos eléctricos.

