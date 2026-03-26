La UE acuerda la reforma de su sistema aduanero común

2 minutos

Bruselas, 26 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) acordó este jueves la reforma del marco aduanero común del bloque, que entre otras novedades incluirá multas a plataformas comerciales que importen bienes considerados peligrosos o inseguros para los consumidores.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron este jueves un acuerdo político para llevar a cabo esta reforma, que dota a los Veintisiete de más herramientas ante tendencias como «el enorme aumento de los volúmenes de comercio», especialmente el electrónico, o «unas realidades geopolíticas cada vez más complejas», según informaron en un comunicado.

La reforma está dirigida a «facilitar el comercio global, recaudar los derechos de aduana de forma más eficiente y reforzar los controles sobre mercancías no conformes, peligrosas o inseguras», y para ello contempla «controles más sólidos sin imponer una carga excesiva a las autoridades y a los operadores comerciales».

La presidencia chipriota de turno de la UE afirmó que se trata «de la mayor reforma desde la creación de la Unión Aduanera en 1968».

La nueva legislación contempla implantar una nueva tasa de gestión a escala de la UE para todos los artículos contenidos en pequeños paquetes que entren en la UE, y cuyo montante debe ser decidido por la Comisión Europea.

Además, se establecerá una nueva agencia descentralizada de aduanas —la Autoridad Aduanera de la UE— que supervisará el centro de datos aduaneros de la UE y apoyará la labor de gestión de riesgos de las autoridades nacionales, y que tendrá sede en Lille.

Esta ciudad francesa fue elegida el miércoles para albergar el nuevo organismo comunitario tras imponerse a Málaga y a otras ciudades europeas que aspiraban a ser su sede.

Lille se impuso en una votación conjunta entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que valoraron la preparación y la «fuerte trayectoria» de las aduanas francesas y el entorno de ciberseguridad que ofrecen, considerados clave para proteger la elevada cantidad de datos aduaneros que gestionarán los en torno a 250 trabajadores de la nueva agencia. EFE

ahg/sbb