La UE aprueba que España redirija 1.241 millones de fondos europeos a responder a la dana

Luxemburgo, 10 oct (EFE).- Los países de la Unión Europea dieron este viernes luz verde a la adenda al Plan de Recuperación presentada por el Gobierno español para destinar 1.241 millones de euros de fondos a la recuperación de las zonas afectadas por la dana y la preparación de una respuesta ante desastres naturales y otras crisis.

Los ministros de Economía y Finanzas aprobaron la enmienda durante una reunión den Luxemburgo, después de que el Ejecutivo comunitario ya le diera su visto bueno el 19 de septiembre.

Según explicó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cuando solicitó los cambios, esta inversión dará «cobertura financiera» a los gastos ya ejecutados en forma de ayudas urgentes para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana de octubre del pasado año en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Además, «abre una fase orientada a su resiliencia y modernización económica» que permitirá crear estrategias que protejan al tejido productivo ante riesgos medioambientales y vulnerabilidades económicas, como las relacionadas con el comercio internacional o los cambios arancelarios repentinos.

La adenda pone el foco en cuestiones como la recuperación de infraestructuras de transporte dañadas por la dana, la rehabilitación de infraestructuras hídricas, la mejora de la monitorización de fenómenos climáticos o la evaluación de programas de apoyo a la internacionalización de las empresas afectadas por la dana.

Al margen de esta medida, la Comisión Europea aprobó la semana pasada desembolsar 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE y redirigir 645 millones de euros en fondos de cohesión a España para hacer frente a las consecuencias del temporal de octubre de 2024.

Esta última parte aún tiene que ser aprobada por los Estados miembro y la Eurocámara. EFE

