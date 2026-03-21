La UE apuesta por sostenibilidad con bicicletas que generan energía en festival bogotano

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Bogotá, 21 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) apuesta por la sostenibilidad en el Festival Estéreo Picnic (FEP) de Bogotá con bicicletas estáticas que generan energía al pedalear, una iniciativa que permite a los asistentes cargar sus dispositivos mientras participan en una experiencia que combina festividad y consciencia ambiental.

Así lo explicó a EFE el embajador de la UE en Colombia, François Roudié, quien destacó que la propuesta busca ir más allá del entretenimiento: «La idea es disfrutar el festival, pero al mismo tiempo pensar un poquito en el mundo social que queremos».

Esta actividad forma parte de las acciones de la campaña de la UE ‘#YoTengoElPoder’, orientada a acercar la estrategia Global Gateway a audiencias jóvenes mediante alianzas y experiencias en escenarios de alta afluencia.

El FEP, que comenzó el viernes y culmina el domingo, cuenta con un cartel de lujo protagonizado por Tyler, the creator; The Killers, y Sabrina Carpenter, quienes junto a artistas como Lorde, Skrillex, Deftones y Young Miko prometen hacer historia en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Conexión de internet

El espacio también cuenta con acceso a conexión WiFi, lo que lo transforma en un punto de encuentro digital para los asistentes.

Según el diplomático, esta iniciativa representa dos valores clave promovidos por la UE: «la conectividad digital y el compromiso con la sostenibilidad», al integrar soluciones tecnológicas con acciones responsables con el medioambiente.

«El lema aquí es la sostenibilidad, es lo que queremos empujar, es la acción que tenemos en Colombia. La idea es fomentar la inversión en transporte sostenible, energías renovables, y por supuesto la conexión digital con un fuerte contenido social», agregó Roudié.

El embajador también subrayó que este tipo de acciones buscan generar cohesión social y acercarse a distintos públicos en un entorno festivo.

«Intentamos estar conectados con la sociedad, buscar a los jóvenes y no tan jóvenes, y fomentar esa cohesión generacional, pero también reflexionar sobre qué mundo queremos», concluyó.

Esta actividad de la UE en el FEP se desarrolla en alianza con Páramo Impacta, el brazo de sostenibilidad de la organizadora del festival, Páramo Presenta, y tiene el objetivo de «activar el espíritu social y el potencial transformador del ecosistema artístico para promover la sostenibilidad y reducir las brechas de desigualdad».

En esta edición, el FEP, que reúne a miles de asistentes en Bogotá durante tres días, no solo cuenta con un cartel de artistas internacionales y locales, sino también con espacios como la Aldea de Sostenibilidad, donde marcas y organizaciones «conectan con audiencias jóvenes a través de activaciones, innovación y conversaciones sobre el futuro». EFE

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