La UE autoriza la compra por Mars del grupo Kellanova (chips Pringles, cereales Kellogg’s)

La Unión Europea anunció el lunes que autorizó la compra por el gigante agroalimentario estadounidense Mars de su compatriota Kellanova, que posee entre otros los chips Pringles y algunos productos de cereales vendidos con la marca Kellogg’s.

La Comisión Europea, que abrió este verano una investigación sobre esta transacción de 31.000 millones de euros (36.000 millones de dólares), anunciada en agosto de 2024, dijo que concluyó que no provocaría problemas de competencia en Europa.

La Comisión había justificado su investigación al indicar que le preocupaba el riesgo de que la operación provocara alzas de precios para los consumidores, aumentando el poder de presión de Mars en las negociaciones tarifarias con los distribuidores.

Pero la Comisión consideró finalmente que «los productos de Kellanova que se agregarán a la cartera de marcas de Mars no reforzarán su poder de negociación».

Además de la famosa barra de chocolate, Mars produce también los Twix y Snickers, los bombones de chocolate M&Ms o alimentos para animales Whiskas y Royal Canin.

La adquisición de Kellanova le facilitará ampliarse a los snacks salados.

Kellanova surgió de la escisión en 2023 del ex grupo estadounidense Kellogg en dos empresas distintas.

De un lado, WK Kellogg conservó las actividades de cereales para el desayuno en Norteamérica (Kellogg’s Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran…). El grupo italiano Ferrero anunció este verano que quiere comprar esta empresa por 3.100 millones de dólares.

De otro lado, Kellanova heredó marcas de cereales a nivel internacional, y gamas de salados y azucarados, entre ellos las papas fritas Pringles, bizcochos Cheez-It y los Pop-Tarts.

