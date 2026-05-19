La UE busca el consenso para implementar el acuerdo comercial con Estados Unidos

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Bruselas, 19 may (EFE).- Las instituciones de la Unión Europea esperan pactar en las próximas horas los términos definitivos del acuerdo comercial con Estados Unidos, que fija en un 15 % los aranceles para la mayoría de productos europeos a cambio de eliminar el gravamen para los bienes industriales estadounidenses que lleguen a Europa.

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo se reunirán este martes a partir de las 21.00 hora local (19.00 GMT) para ultimar los detalles del texto, especialmente las condiciones que podrían llevar a Bruselas a suspender el acuerdo si el presidente de EE.UU, Donald Trump, lo incumple.

El republicano acusa a la UE de retrasar la implementación de un acuerdo que pactó el verano pasado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y ha amenazado con imponer un arancel del 25 % a los vehículos europeos si no entra en vigor antes del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, de la que este año se cumple el 250 aniversario.

Así se lo advirtió Trump a Von der Leyen durante una conversación telefónica que mantuvieron hace dos semanas, después de que la última reunión de las instituciones comunitarias terminase sin acuerdo. Ahora, en cambio, el entendimiento sí parece posible, aseguran a EFE distintas fuentes europeas.

Comisión, Consejo y Parlamento discuten las condiciones para suspender las preferencias arancelarias a Estados Unidos si Trump impone en el futuro un gravamen superior al 15 %, así como la fecha de expiración definitiva del pacto a lo largo de 2028.

El líder de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, instó hoy a «no perder más tiempo» porque «la estabilidad, la predictibilidad de la relación comercial entre Estados Unido y Europa está en juego» y para enviar una «señal a nivel global» de que «Europa se compromete a cumplir con los acuerdos que hacemos».

En cambio, el líder de los Verdes, Bas Eickhout, pidió más garantías para asegurar que el presidente estadounidense no va a incumplir «sus promesas».

Cualquier acuerdo al que se llegue tendrán que ratificarlo todavía el Consejo y la Eurocámara y ante este escenario, advirtió de que si «se está forzando una votación debido al plazo límite que nos dio Donald Trump, el 4 de julio, entonces existe un gran peligro de que ni siquiera se alcance la mayoría necesaria en el Parlamento Europeo».

Este año, la Eurocámara ha retrasado la implementación del acuerdo en dos ocasiones. A finales de enero, durante la crisis entre la UE y Estados Unidos por el control de Groenlandia, y a finales de febrero, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la política arancelaria de Trump. EFE

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