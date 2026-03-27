La UE celebra la 21 edición del festival de cine europeo en Venezuela con 15 películas

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Caracas, 27 mar (EFE).- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela celebrará del 2 al 29 de abril la edición número 21 del Euroscopio, su festival de cine europeo en el país latinoamericano, con 15 películas de autor, anunció este viernes la legación del bloque comunitario en Caracas.

La cartelera incluye seis filmes dirigidos por mujeres, además de animación, documentales, cine infantil, drama y comedia, con temáticas como medioambiente, migración, diversidad e inclusión.

Euroscopio «reafirma su compromiso con el intercambio cultural a través de una selección de 15 títulos que recorrerán las principales salas de cine del país, así como diversos espacios aliados», afirmó la Delegación de la UE en una nota de prensa.

Los espectadores tendrán opciones de películas de España, Alemania, Lituania, Países Bajos, Grecia, Bulgaria, Francia, Finlandia, Hungría, Suiza, Polonia, Rumanía, Suecia, Italia y Portugal.

El festival comenzará con ‘Jippie No More!’, de la directora neerlandesa Margien Rogaar, sobre el «despertar amoroso de un adolescente con síndrome de Down», según la nota.

La UE contó con el apoyo de embajadas de países europeos, cadenas de cines, institutos culturales y universidades.

En la pasada edición, la UE presentó una selección de 21 películas, ocho de ellas dirigidas por mujeres, con historias sobre la juventud, el acoso y el colectivo LGTBI, entre otras temáticas.

La jefa de la delegación, María Antonia Calvo, dijo entonces a EFE que se trata de un esfuerzo para llevar a Venezuela una muestra de la cultura europea, incluso de países que no son propiamente miembros del bloque comunitario.

El pasado febrero, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, se reunió con la jefa de la delegación de la UE en Venezuela con el fin de «profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común».

Ambos reafirmaron su compromiso «con el diálogo constructivo y la búsqueda de oportunidades que aporten beneficios reales», según el funcionario venezolano. EFE

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