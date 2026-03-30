La UE denuncia que se impidió a sus diplomáticos asistir al juicio de Gao Zhen en China

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Pekín, 30 mar (EFE).- La delegación de la Unión Europea en China denunció que las autoridades impidieron el acceso de sus diplomáticos a la vista contra el artista chino Gao Zhen en el Tribunal Popular de la ciudad de Sanhe (Hebei, Norte), donde se le juzga por «insultar, difamar o infringir (…) la reputación y el honor de héroes y mártires»,

La representación europea indicó en su cuenta oficial en la red social X que sus diplomáticos obtuvieron en un primer momento acceso al edificio judicial, aunque después no se les permitió la entrada a la sala de la audiencia.

El caso de Gao, residente en Estados Unidos y conocido por sus obras críticas sobre Mao Zedong y la Revolución Cultural, llega a juicio después de que la oenegé Chinese Human Rights Defenders (CHRD) avanzara la semana pasada que el proceso se celebraría este lunes a puerta cerrada.

Según CHRD, las autoridades tampoco iban a permitir la asistencia de familiares del artista, en lo que esa organización calificó como una vulneración de la legislación china.

La misma fuente señaló que el Tribunal de Sanhe había celebrado una audiencia previa el martes pasado, menos de dos semanas después de aplazar por tercera vez el arranque del juicio.

CHRD afirmó además que la Fiscalía Popular de Sanhe procesó formalmente a Gao en junio de 2025 por «insultar, difamar o infringir de cualquier otro modo la reputación y el honor de héroes y mártires», un delito recogido en el Código Penal chino y castigado con hasta tres años de prisión.

Esa organización sostuvo que las obras en las que se basan los cargos fueron creadas entre 2005 y 2009 en Pekín, por lo que consideró «retroactiva» la aplicación de una disposición que, según recordó, entró en vigor en marzo de 2021.

En un comunicado, el investigador de CHRD Shane Yi defendió que Gao «tiene derecho a la libertad de expresión artística» y pidió la retirada de los cargos y su liberación inmediata.

La oenegé también alertó sobre el estado de salud del artista, que cumplirá 70 años en mayo de 2026 y padece varias dolencias previas, y aseguró que su esposa, Zhao Yaliang, y su hijo de siete años, ciudadano de Estados Unidos, tienen prohibido salir de China.

La policía detuvo a Gao en agosto de 2024 en su estudio de Yanjiao, en Hebei, durante un viaje desde EE.UU. para visitar a familiares.

Su caso ha aparecido desde entonces en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Human Rights Watch lo citó en enero de 2025 entre los ejemplos de la intensificación de la represión en China, mientras que Amnistía Internacional incluyó en abril de ese mismo año al artista, al que definió como autor de obras de denuncia social, entre los casos que ilustran las restricciones a la libertad de expresión en el país. EFE

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