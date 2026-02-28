La UE dice que el régimen iraní «supone una grave amenaza para la seguridad mundial»

Bruselas, 28 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo este sábado, tras el bombardeo a Irán por fuerzas israelíes y estadounidenses, que los programas nucleares del régimen iraní y «su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial».

Añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la UE. EFE

