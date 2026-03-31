La UE dice que proyecto ley israelí sobre pena de muerte es preocupante y discriminatorio

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Bruselas, 31 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) expresó este martes su preocupación por el proyecto de ley en Israel para establecer la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados por asesinato con motivos terroristas, que consideró que es discriminatorio y un “paso atrás”.

“El proyecto de ley sobre la pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”, indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. EFE

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