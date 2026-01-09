La UE dice que represión de las protestas en Irán muestra que el régimen teme a su pueblo

Bruselas, 9 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo este viernes que la «inaceptable» represión de las autoridades iraníes contra las protestas de «manifestantes pacíficos» demuestran que el régimen «teme a su propio pueblo».

«Cortar el acceso a internet mientras se reprimen violentamente las protestas deja al descubierto a un régimen que teme a su propio pueblo», dijo Kallas en la red social BlueSky.

La exprimera ministra de Estonia agregó que «las imágenes procedentes de Teherán revelan una respuesta desproporcionada y brutal por parte de las fuerzas de seguridad» y subrayó que «cualquier violencia contra manifestantes pacíficos es inaceptable».

«El pueblo iraní está luchando por su futuro. Al ignorar sus legítimas reivindicaciones, el régimen muestra su verdadera cara», agregó.

Hoy se cumple el decimotercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación de la economía, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos ayer por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. EFE

