La UE en «contacto» con los talibanes para expulsar a los migrantes afganos

La Comisión Europea anunció el lunes que mantiene «contactos exploratorios» con los talibanes, en respuesta a una carta de 20 Estados miembros que pedían coordinar una estrategia para expulsar a los afganos en situación irregular.

Estos países exigen a Bruselas «soluciones diplomáticas y prácticas» para permitir el regreso a Afganistán de personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas en Europa o condenadas por los tribunales.

Es un asunto espinoso, porque implica el diálogo con las autoridades talibanas, que ostentan el poder en Afganistán desde 2021, pero no están reconocidas por la Unión Europea.

Todos los Estados miembros tienen «el mismo obstáculo: no podemos devolver a los afganos que son inmigrantes ilegales o delincuentes, ni siquiera después de una condena», lamentan estos países en una carta conjunta.

A propósito, la Comisión declaró que a principios de este año inició «contactos exploratorios a nivel técnico con las autoridades de facto en el poder en Afganistán».

«Mantenemos un estrecho contacto con los Estados miembros sobre este asunto», declaró Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea.

Además de Bélgica, Alemania y Austria también están muy implicadas en este asunto.

Berlín ya organizó dos vuelos chárter de expulsión de afganos condenados por la justicia alemana, organizados por Qatar como vuelos chárter.

Otras capitales europeas exigen que Bruselas lidere avances concretos.

«Se podrían aunar recursos y organizar vuelos conjuntos a Afganistán», declaró el ministro de Inmigración sueco, Johan Forssell, en una entrevista con AFP.

«Debemos encontrar soluciones comunes», insistió.

