La UE entrega a Fiscalía de Perú software que rastrea dinero de organizaciones criminales

Lima, 16 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) entregó a la Fiscalía de Perú el software ‘Visual Perú’, un instrumento informático de inteligencia que permitirá a los fiscales analizar y gestionar grandes volúmenes de información y rastrear complejas rutas del dinero de organizaciones criminales.

Con este programa informático, los fiscales peruanos que investigan al crimen organizado, la corrupción de funcionarios y el lavado de dinero podrán identificar organigramas criminales, vínculos ocultos entre organizaciones, rastrear movimientos bancarios y flujos financieros complejos, así como crear organigramas dinámicos y analizar redes de telecomunicaciones con mayor rapidez.

Así lo señaló este lunes en un comunicado el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, quien detalló que la implementación del software marca un hito en la metodología fiscal, pues reducirá el tiempo del análisis estratégico de información, ya que permitirá construir organigramas con los roles, niveles de influencia y dependencias funcionales de las organizaciones criminales.

También detectará vínculos ocultos entre personas, empresas de fachada, cuentas bancarias y bienes inmuebles, llegando al cerebro financiero de las organizaciones, así como procesar grandes volúmenes de estados de cuenta y rastrear flujos financieros para golpear la base económica de las estructuras delictivas.

Otras funciones del programa son el análisis de registros de llamadas y celdas de ubicación para seguir las redes de contacto real de los investigados.

«Permitirá a los fiscales presentar de manera clara y visual estructuras criminales complejas ante los órganos jurisdiccionales, lo cual fortalece las acusaciones en las etapas de control y juicio oral”, subrayó Hatwell.

El representante de la UE manifestó que la entrega del instrumento incluye capacitación y transferencia de conocimiento, para que los fiscales peruanos, en coordinación con los otros actores de la cadena penal, lideren la lucha contra el crimen organizado con las mejores herramientas informáticas disponibles.

«Perú se posiciona ahora a la vanguardia regional en el uso de tecnología aplicada a la persecución del delito, garantizando una justicia moderna, tecnificada y altamente eficiente en sancionar a quienes amenazan la paz y la seguridad transnacional”, enfatizó Hatwell.

El desarrollo del software forma parte de las actividades implementadas por el proyecto de ‘Apoyo a las fuerzas de la ley en la lucha contra las drogas y crimen organizado’, financiado por la UE e implementado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y Civipol de Francia.

Asimismo, se enmarca dentro de los desafíos y prioridades compartidas por la UE y el Estado peruano para desmantelar redes criminales, mediante el fortalecimiento de capacidades de todos los actores de la cadena penal, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. EFE

