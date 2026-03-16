La UE evaluará extender su misión naval en el mar Rojo al estrecho de Ormuz

afp_tickers

2 minutos

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE discutirán este lunes la ampliación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, informó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

«Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz (casi totalmente bloqueado al tráfico marítimo, NDLR), y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo», declaró antes del inicio de una reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores de la UE.

Kallas mencionó varias posibilidades, entre ellas recurrir a la misión Aspides, actualmente desplegada en el mar Rojo.

Pero para hacerlo es necesario modificar el mandato actual de esta misión, concebida originalmente para proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes, aliados de Irán, en el mar Rojo.

«Discutiremos con los Estados miembros para ver si es posible modificar realmente el mandato de esta misión», explicó Kallas. Pero añadió que el punto más relevante «es saber si los Estados miembros están dispuestos a utilizar efectivamente esta misión».

El presidente Donald Trump aumentó este fin de semana la presión sobre los aliados de Estados Unidos y sobre China para que envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas licuado del que dependen las economías asiáticas y europeas.

Francia había planteado el 9 de marzo una misión internacional «puramente defensiva» para reabrir el estrecho, sin precisar si debía llevarse a cabo en el marco de la misión Aspides.

«Si queremos garantizar la seguridad en esta región, lo más sencillo sería utilizar ya la operación que tenemos sobre el terreno y quizá ajustarla un poco», indicó Kallas.

«También se habla de una coalición de voluntarios a este respecto, pero tenemos que ver igualmente qué es lo que permitiría reabrir más rápidamente el estrecho de Ormuz», añadió.

Los 27 países del bloque europeo podrían acordar así unos «criterios» comunes, aceptables para Estados Unidos, que serían sometidos a los iraníes, explicó una fuente diplomática.

ob/jca/lth/pb/al