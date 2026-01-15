La UE ha triplicado sus ingresos por el impuesto al carbono en seis años

2 minutos

Bruselas, 15 ene (EFE).- Los ingresos que obtuvo la Unión Europea (UE) a través del impuesto sobre el dióxido de carbono (CO2) se triplicaron entre 2017 y 2023, al pasar de 15.000 a 51.000 millones de euros, y procedieron mayoritariamente del sector energético, en un contexto en el que España representó el 6 % de las contribuciones.

Así se desprende de un análisis publicado este jueves por la oficina estadística comunitaria Eurostat, sobre la evolución del gravamen a bienes y servicios cuya producción genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), desde 2017, primer año en el que el organismo registró un dato medio europeo.

Entre 2017 y 2023, los ingresos procedentes de los impuestos relacionados con el CO2 pasaron de 15.000 millones de euros en 2017 a 51.000 millones en 2023.

Como resultado de este incremento, la tributación al carbono pasó de representar el 6 % del total de los impuestos energéticos totales en 2017 al 20 % en 2023.

Según la oficina, en el mismo período, las emisiones de carbono de la UE disminuyeron un 18,6 %, de 3.400 millones de toneladas en 2017 a 2.700 millones en 2023, lo que pone de relieve «la creciente importancia» de este tipo de impuesto -como catalizador de la reducción de la huella de carbono- y «refleja el aumento de los ingresos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE», cita Eurostat.

En total, tres de cada cuatro euros (76,4 %) que la UE ingresó por el impuesto al carbono en 2023 provinieron directamente de las empresas, especialmente por el aporte del sector energético (electricidad, gas, vapor y aire acondicionado), que contribuyó con el 30,1 %, seguido de cerca por el sector manufacturero, que representó el 29,4%.

Mientras, los hogares contribuyeron con el 22,3 % y los no residentes lo hicieron con el 1,3 %.

En España se tributó el 6 % del total

En un desglose por países, Alemania fue el país en el que más impuestos al carbono se recaudaron, ya que estuvo detrás del 30 % del total (15.000 millones).

Al país centroeuropeo le siguieron Francia (9.100 millones, un 18 %), Polonia (5.000 millones, un 10 %), Italia (3.200 millones, un 6,2 %) y, en quinta posición, España (6.100 millones, un 6 %).

Si bien el dato promedio europeo se triplicó en el periodo indicado, en España el resultado de 2023 fue siete veces superior que el de 2017, cuando se recaudaron 452 millones, lo que entonces representaba el 3 % con respecto a la media europea frente al 6 % actual. EFE

