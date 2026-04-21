La UE intentará desbloquear el miércoles el préstamo millonario a Ucrania

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Los países de la Unión Europea intentarán aprobar definitivamente el miércoles un préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) para Ucrania, bloqueado hasta ahora por Hungría, informó un funcionario.

El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, había bloqueado el préstamo como medida de presión en una disputa con Ucrania por un oleoducto dañado que transporta petróleo ruso.

No obstante, la semana pasada Kiev anunció que el oleoducto se reabriría a finales de abril, por lo que Orbán reiteró que su país está dispuesto a levantar su veto cuando se restablezca el suministro de petróleo.

«El último elemento necesario para permitir el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania» figurará en el orden del día cuando los diplomáticos de los 27 Estados miembros de la UE se reúnan el miércoles, declaró el lunes un portavoz de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

Este avance se produce poco más de una semana después de que Orbán, aliado de Rusia, perdiera las elecciones legislativas frente a su rival conservador proeuropeo, Péter Magyar, quien ha prometido recomponer los lazos con el bloque de Bruselas.

El bloqueo de Orbán al préstamo que Ucrania necesita urgentemente para cubrir los déficits presupuestarios creó tensiones diplomáticas con el resto de los dirigentes de la UE.

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