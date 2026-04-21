La UE mantendrá el debate sobre el acuerdo con Israel al no haber apoyo para su suspensión

1 minuto

Bruselas, 21 abr (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, mantendrá abierto el debate sobre la petición de España y otros Estados miembros de suspender total o parcialmente el acuerdo de asociación con Israel por violaciones de los derechos humanos, al constatar que no hay suficientes apoyos para ello.

«Dado que la suspensión del acuerdo de asociación requiere el voto por unanimidad, no hubo el apoyo necesario en la sala, y las medidas que ya tenemos sobre la mesa y que requieren mayoría cualificada exigirán que los Estados cambien su postura. Hoy no lo hemos visto, pero estos debates continuarán», indicó Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros comunitarios de Exteriores. EFE

rja-mb/rcf