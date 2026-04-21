La UE mantendrá el debate sobre el acuerdo con Israel al no haber apoyo para su suspensión

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Bruselas, 21 abr (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, mantendrá abierto el debate sobre la petición de España y otros Estados miembro de suspender total o parcialmente el acuerdo de asociación con Israel por violaciones de los derechos humanos, al constatar que no hay suficientes apoyos para ello.

«Dado que la suspensión del acuerdo de asociación requiere el voto por unanimidad, no hubo el apoyo necesario en la sala, y las medidas que ya tenemos sobre la mesa y que requieren mayoría cualificada exigirán que los Estados cambien su postura. Hoy no lo hemos visto, pero estos debates continuarán», indicó Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros comunitarios de Exteriores.

Kallas explicó que durante la reunión hubo propuestas para la suspensión total -por parte explícita de España, Irlanda y Eslovenia- o parcial -restringir las concesiones comerciales- del acuerdo de asociación UE-Israel.

Al mismo tiempo, hubo sugerencias de restringir el comercio procedente de los asentamientos israelíes en Cisjordania, dijo.

En todo caso, la ex primera ministra estonia dejó claro que hubo Estados miembro que «expresaron su oposición a tales propuestas».

En el caso de la suspensión completa del acuerdo, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, mientras que para suspender únicamente las ventajas comerciales que contempla basta con una mayoría cualificada (al menos 15 países que representen al 65 % de la población de la UE).

No obstante, Kallas dijo que no apreció ningún «cambio de postura en la sala respecto a la suspensión del acuerdo», solo «nuevas propuestas sobre la mesa».

En ese sentido, indicó que transmitirá al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, las propuestas sobre el comercio con Israel, porque «si nos fijamos en las disposiciones legales, necesitamos que haya una propuesta de la Comisión sobre la mesa».

Preguntada por unas declaraciones al inicio del Consejo del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, sobre el riesgo de que la UE pierda credibilidad si no reacciona al comportamiento de Israel, Kallas dejó claro que lo que percibe «al viajar por todo el mundo es justo lo contrario».

«Veo que nuestra credibilidad está, por así decirlo, aumentando en realidad en todos los ámbitos, porque vemos lo que está sucediendo en el mundo y sabemos que la Unión Europea es un socio creíble y fiable», afirmó.

Destacó el apoyo que la UE está dando a los palestinos y aseguró que «cada vez que alguien plantea esta cuestión de la doble moral, yo también pregunto de antemano qué están haciendo ellos por Gaza y los palestinos, y normalmente la acción de la Unión Europea siempre lo supera».

«No tenemos un acuerdo total sobre todas estas cuestiones. Pero, ¿la suspensión del acuerdo de asociación detendrá la expansión en Cisjordania? Esto probablemente tampoco sea cierto (…) Las propuestas están ahí, pero no tenemos un acuerdo. Así que centrémonos en aquellas cuestiones en las que realmente sí tenemos un acuerdo», comentó Kallas. EFE

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