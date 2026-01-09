La UE muestra en Líbano su respaldo a planes económicos y de desarme del presidente Aoun

3 minutos

Beirut, 9 ene (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, expresaron este viernes en Beirut el pleno apoyo de Bruselas a las reformas económicas del presidente libanés, Joseph Aoun, y a sus planes de desarme para el grupo chií Hizbulá, el único camino para la «estabilidad» de la región.

En una breve visita, en la que se reunieron con Aoun y con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, y que puso fin a una gira que también les llevó por Jordania y Siria, Costa y Von der Leyen expresaron su satisfacción por los «avances» logrados en el Líbano y su deseo de «profundizar» en la relación de la UE con Líbano en busca del «objetivo común de la estabilidad, seguridad y prosperidad» de sus pueblos.

Tras reunirse con Aoun en el Palacio de Baabda, ambos líderes europeos ofrecieron unas declaraciones en las que destacaron la labor del presidente libanés, que asumió el poder hace justo un año, en la gestión económica, de seguridad y en la relación con Siria para el retorno de los cientos de miles de refugiados de ese país que viven en territorio libanés.

«Coincidimos en que la seguridad y la defensa son cruciales. Por ello, estamos brindando un importante apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas (…) Estamos dispuestos a intensificar aún más nuestra cooperación. Coincidimos también en que es crucial que todas las partes respeten plenamente el alto el fuego entre Líbano e Israel. La soberanía e integridad territorial del Líbano deben ser respetadas», dijo Von der Leyen en su declaración.

Poco antes de la llegada de ambos líderes europeos al Líbano, Israel bombardeó intensamente el sur del país, en el contexto de los ataques casi diarios que el Ejército israelí realiza pese al alto el fuego vigente con el grupo Hizbulá.

En ese contexto, Von der Leyen indicó que es «fundamental garantizar el desarme total de Hizbulá» y celebró «enormemente» el anuncio del gobierno libanés de haber finalizado la primera fase de su plan de desarme al sur del río Litani.

Desde que asumió la presidencia, Aoun, ex jefe del Ejército libanés, busca desarmar al grupo chií para garantizar que sólo el Estado tenga el monopolio de las armas, algo a lo que Hizbulá se niega, aduciendo las continuas agresiones israelíes contra Líbano y su pueblo.

«No hay cabida para las milicias armadas, que socavan la seguridad y la estabilidad del país. Acojo con satisfacción el liderazgo del presidente Aoun en su labor para establecer el monopolio estatal de las armas. Este es un paso crucial para garantizar el pleno control del Líbano sobre su territorio», dijo Costa en este sentido.

Ambos líderes europeos también alabaron las reformas «clave» de Aoun en materia judicial y económica que identificaron como «claves para estabilizar la economía y atraer más inversiones al Líbano».

«Esto también puede allanar el camino para un acuerdo con el FMI y, por consiguiente, un mayor apoyo de la Unión Europea», dijo Von der Leyen.

El apoyo comunitario también se ofreció para el «retorno seguro, voluntario y sostenible de los sirios» que viven en Líbano a su país, por lo que habrá que trabajar en la «estabilidad y la recuperación económica» en Siria, un tema «esencial». EFE

