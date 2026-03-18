La UE presenta un nuevo modelo jurídico para emprendedores

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La Unión Europea lanzó este miércoles un modelo jurídico agilizado, el proyecto llamado «EU Inc.», destinado a nuevas empresas para ayudarlas a navegar los diferentes marcos legales vigentes en los 27 países del bloque.

El nudo de la propuesta es el denominado «Régimen 28º», para crear «un marco único y unificado que se sitúa junto a las leyes nacionales», según el sitio web creado especialmente.

Se trata de una «estructura opcional que las empresas pueden elegir cuando desean operaciones verdaderamente paneuropeas», especifica.

Con esa iniciativa la UE busca «convertirse en el mejor sitio para los innovadores», señaló la presidenta de la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE), Ursula von der Leyen.

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, apuntó que «a menudo la burocracia hace que nuestros mejores empresarios se instalen en otro lugar. Europa no dispone de un marco necesario para el crecimiento y el desarrollo de las empresas».

Por eso, agregó McGrath, «la propuesta de EU Inc. es una manera directa de enfrentar este problema».

El sitio web permitirá a nuevos emprendedores registrar empresas con apenas unos pocos clicks y un capital inicial mínimo de un euro.

McGrath apuntó que en esta plataforma los emprendedores podrán «registrar una empresa en 48 horas, y con un costo máximo de 100 euros (unos 115 dólares).

El proyecto de ley que dará forma final al «Régimen 28º» aún deberá ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo en 2026, y la UE espera emitir los primeros registros en el primer trimestre de 2027.

Este nuevo régimen se añadirá a estatutos jurídicos ya establecidos y consolidados, como los de empresas de Responsabilidad Limitada en Francia (SARL) o su equivalente alemán, el GmbH.

Datos de la UE señalan que existen más de 33 millones de empresas en los 27 países del bloque, aunque el 99% son micro (menos de 10 empleados) o pequeñas empresas (menos de 50 asalariados).

Sin embargo, sindicatos europeos temen que el nuevo proyecto abra la puerta a mecanismos de evasión del derecho laboral y de las normas fiscales.

«Este régimen jurídico no podrá servir para eludir los derechos, en particular los de los empleados, afirmó McGrath.

«Controles preventivos impedirán su utilización por parte de sociedades que sean simples ‘fachadas’ creadas con fines de evasión fiscal o de blanqueo de dinero», agregó.

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