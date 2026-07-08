La UE reclama a España que aplique las nuevas normas sobre el amianto en el trabajo

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Bruselas, 8 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) reclamó este miércoles a España que incorpore plenamente a su legislación las nuevas normas comunitarias de protección de los trabajadores frente al amianto, dentro de un paquete de infracción que afecta también a Grecia, Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia.

Bruselas envió a los seis países un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción, por no haber notificado las medidas necesarias para transponer la Directiva sobre protección frente al amianto, una sustancia cancerígena a la que se atribuyen alrededor del 75 % de los cánceres de origen laboral en el bloque, según el expediente de infracción.

Entre las principales novedades de la norma figura la reducción del límite de exposición al amianto en el trabajo a una décima parte del valor anterior, de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico, en línea con los últimos avances científicos y técnicos, según el texto.

La mayor parte de las disposiciones de la directiva debían transponerse antes del 21 de diciembre de 2025.

La Comisión ya había enviado el pasado 30 de enero una carta de emplazamiento a diez Estados miembros por incumplir el plazo de transposición. Desde entonces, cuatro de ellos -no así España- ya notificaron las medidas necesarias.

España y los otros cinco países disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas pendientes. Si no lo hacen, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con petición de sanciones económicas. EFE

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