La UE se plantea nuevas sanciones contra Irán por la represión de manifestantes

4 minutos

Bruselas, 12 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) está evaluando la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Irán por la represión violenta de las manifestaciones que recorren actualmente las calles del país.

El portavoz comunitario de Exteriores Anouar el Anouni afirmó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea que la UE ya cuenta con un marco jurídico específico enfocado en los autores de violaciones graves de los derechos humanos y abusos en Irán, al que se han añadido a lo largo de los años una serie de entidades y personas.

“Por lo tanto, este marco ya está en vigor y estamos dispuestos a proponer nuevas sanciones más severas tras la violenta represión de los manifestantes”, indicó, y agregó que se trata de una decisión que «los Estados miembros deben adoptar por unanimidad en el Consejo” de la Unión.

“Por nuestra parte, y también por parte de la presidenta (de la Comisión, Ursula) Von der Leyen, estamos estudiando, efectivamente, nuevas sanciones”, corroboró la portavoz jefa de la institución, Paula Pinho.

Preguntado por ello, El Anouni recordó que la UE ya ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su régimen de sanciones contra el país por armas de destrucción masiva, lo que implica que sus activos en la UE ya están congelados y que desde territorio comunitario no se puede poner a su disposición fondos y recursos económicos adicionales.

Además, el portavoz aludió a que la UE también ha incluido en la lista negra a personas y entidades de la Guardia Revolucionaria en relación con las violaciones de los derechos humanos en Irán, sus responsabilidades en el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, y el apoyo a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por lo que respecta en sí a la posible inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, apuntó que es un tema que los países comunitarios han estado discutiendo de forma confidencial y que, en última instancia, es un asunto que deben decidir unánimemente.

Preguntado por si la UE apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Irán, como ha aludido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el portavoz rehusó comentar sobre “escenarios hipotéticos”.

Pinho expresó por su parte la “solidaridad con los valientes ciudadanos de Irán, mujeres, hombres y jóvenes que protestan por su libertad”: “Cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad, ya que están poniendo en riesgo sus vidas”, dijo .

Recordó que Von der Leyen ya pidió recientemente la liberación inmediata de todos los manifestantes encarcelados en el país, así como la restauración del acceso completo a internet.

“Obviamente, el hecho de que no haya acceso a Internet también tiene como objetivo dificultar que todos estos manifestantes pacíficos ejerzan su derecho a manifestarse”, comentó.

La situación económica de la población iraní fue el detonante de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido al resto del país.

Desde hace más de 96 horas no hay internet ni cobertura y, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 538 personas han muerto en este levantamiento ciudadano.

Según medios estadounidenses, el presidente Donald Trump ha mantenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo.

El republicano añadió no obstante el domingo que los líderes de Irán le han llamado y quieren «negociar» tras las amenazas de posibles acciones militares. EFE

rja/ahg/psh