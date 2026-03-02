La UE y Suiza profundizan su relación bilateral

Bruselas, 2 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, y el presidente de Suiza, Guy Parmelin, firmaron este lunes varios acuerdos que profundizan la relación entre la Unión Europea y la Confederación Helvética en sectores como el transporte, la movilidad de personas, la seguridad alimentaria y el mercado eléctrico.

«Estos acuerdos son una inversión en nuestro futuro compartido, un futuro construido sobre la confianza, la estabilidad y la prosperidad común», dijo Von der Leyen en declaraciones a la prensa, quien subrayó que «en un contexto global volátil, esto importa más que nunca».

En la misma línea, Parmelin aseguró que los acuerdo son «Un motor de prosperidad, de empleo y de estabilidad».

Libertad de movimiento

La UE y Suiza han modernizado el acuerdo sobre la libre circulación de personas, un pacto que afectará en primer lugar al millón y medio de ciudadanos europeos que viven en el país helvético y a los 450.000 suizos que residen en alguno de los países del bloque comunitario.

El pacto obliga a Suiza a seguir las mismas reglas sobre la libre circulación de personas que tiene la UE, aunque incluye una excepción sobre la concesión de la residencia permanente a los ciudadanos de la UE, tras cinco años de residencia en el país centroeuropeo, que limitará el permiso a las personas económicamente activas y a sus familiares, explicó la Comisión en un comunicado.

En cambio, los estudiantes europeos recibirán en Suiza el mismo trato en lo que respecta a las tasas de matrícula y las ayudas estatales en universidades públicas.

Transporte

El nuevo acuerdo de aviación que hoy firmaron Bruselas y Berna concede a las compañías aéreas suizas el derecho a ofrecer vuelos en el territorio de un Estado miembros (por ejemplo de Berlín a Múnich) y a las aerolíneas europeas a volar dentro de Suiza.

Además, los operadores ferroviarios de la UE podrán ofrecer servicios dentro de Suiza, incluyendo la posibilidad de recoger y dejar pasajeros en el país helvético a lo largo de rutas internacionales.

Suiza, además, está sujeta a las mismas reglas de ayudas estatales que tienen los países de la UE.

El acuerdo también sienta las bases para una participación limitada de Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.

Seguridad alimentaria

La UE y Suiza actualizaron también las normas de seguridad alimentaria, de tal forma que los animales, plantas, alimentos y piensos que circulen entre ambos territorios deberán seguir las mismas reglas que las que existen en el bloque comunitario.

Asimismo, los envíos procedentes de terceros países estarán sujetos a los mismos controles sanitarios y fitosanitarios a su llegada a Suiza que en cualquier otro Estado miembro.

No obstante, en un conjunto limitado de áreas, Suiza mantendrá estándares diferentes a los de la UE, en particular, en lo que respecta a los organismos modificados genéticamente y el bienestar animal, aunque «las normas suizas más estrictas no deberían afectar negativamente a las exportaciones de la UE a Suiza», aseguró la Comisión.

Mercado eléctrico

El Gobierno suizo se ha comprometido a adoptar en su legislación las normas europeas que regulan el sector de la electricidad, de tal forma que accederá al mercado eléctrico europeo, lo que «mejorará la seguridad de suministro y contribuirá a precios más estables», dijo Von der Leyen.

Por último, Suiza contribuirá financieramente a las políticas de cohesión de la UE, recoge el acuerdo, que ahora tendrán que ratificar ambas partes. EFE

