La Unesco: «Las lagunas» en el estudio del carbono oceánico comprometen la lucha climática

2 minutos

París, 23 feb (EFE).- Los actuales estudios sobre la captación de las emisiones de carbono por parte de los océanos muestran «lagunas importantes», lo que «puede poner en entredicho» las predicciones climáticas y comprometer así «estrategias efectivas de mitigación y adaptación».

Así lo advirtió un informe publicado este lunes por la Unesco, en el que han participado 72 autores de 23 países.

El estudio constató que los modelos científicos «difieren ampliamente en la estimación de la cantidad de carbono que absorbe el océano, con discrepancias de un 10-20 % a nivel mundial e incluso mayores en ciertas regiones».

Estas «lagunas» se deben a «la limitada disponibilidad de datos a largo plazo y a las deficiencias en la comprensión» del fenómeno de captación de carbono por parte de los oceános.

Actualmente, se estima que esta parte de la hidrosfera almacena alrededor del 25 % de las emisiones globales de CO₂.

«Si el océano absorbe menos carbono en el futuro, habrá más CO₂ en la atmósfera y se acelerará el calentamiento global. Esto tendría un impacto directo en los futuros objetivos de emisiones y en los planes climáticos nacionales», alertan los autores del estudio.

El documento titulado ‘Informe integrado de investigación sobre el Carbono Oceánico’ sostiene que «la gran incertidumbre sobre la absorción de carbono por parte del océano también complica la planificación de la adaptación», sobre todo en zonas costeras.

«Las decisiones sobre posibles estrategias de eliminación de carbono y las intervenciones climáticas basadas en el océano también deben construirse sobre pruebas científicas más sólidas», alegan los científicos.

Para paliar «las carencias de conocimiento», el informe de la Unesco apuesta por «un sistema global de observación del carbono oceánico» que cuente con satélites, plataformas autónomas y mediciones.

Con ese fin, el estudio establece «una hoja de ruta coordinada para mejorar el seguimiento, la modelización y la cooperación internacional» que pueda servir además para dar más atención a las regiones subrepresentadas en los actuales modelos. EFE

atc/ngp/icn