La Unión Africana alerta del impacto en África tras salida de EE.UU de entidades de la ONU

3 minutos

Nairobi, 12 ene (EFE).- La Unión Africana (UA) advirtió este lunes que la decisión de Estados Unidos de cesar su participación y financiación en determinados organismos de la ONU y otras organizaciones internacionales “puede tener implicaciones” negativas para el desarrollo y la seguridad de África.

“Cualquier reducción en su capacidad operativa podría tener implicaciones para los avances en materia de desarrollo, los esfuerzos de consolidación de la paz y la resiliencia de las comunidades, especialmente en entornos frágiles y afectados por conflictos”, indicó la UA en un comunicado.

La reacción del bloque africano sucedió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el miércoles pasado una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, incluyendo 31 entidades de las Naciones Unidas.

Entre ellas, la Comisión Económica para África (CEPA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Oficina del Asesor Especial para África y ONU Mujeres, además de mecanismos dedicados a la protección de los niños en los conflictos armados, la respuesta humanitaria y la implementación de la Agenda 2063 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“Estas instituciones han sido fundamentales para fortalecer las capacidades nacionales y regionales, promover el crecimiento económico inclusivo, impulsar la igualdad de género, apoyar la recuperación posconflicto y proteger a las poblaciones vulnerables en todo el continente”, agregó el documento.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, reconoció “el derecho soberano de Estados Unidos a revisar sus compromisos internacionales”, pero afirmó que el país norteamericano ha sido “un socio fundamental de África y un pilar fundamental del sistema multilateral”.

Youssouf se sumó a la declaración del secretario general de la ONU, António Guterres, que destacó la importancia de “un sistema multilateral sólido, eficaz e inclusivo” en un contexto marcado por desafíos globales interrelacionados como los conflictos armados, el cambio climático, la incertidumbre económica y las amenazas para la salud pública.

Para la UA, las plataformas multilaterales han servido como vehículos eficaces para impulsar estos objetivos compartidos, generando resultados tangibles tanto para África como para la comunidad internacional en general.

“En este sentido, la Comisión de la Unión Africana expresa su esperanza de que el diálogo continuo entre Estados Unidos, las Naciones Unidas y los socios internacionales ayude a identificar vías para mantener las funciones multilaterales críticas”, cerró el comunicado.

La orden firmada por Trump se adoptó tras evaluar la membresía y apoyo financiero de EE. UU. a grupos que considera contrarios a su soberanía, intereses nacionales y prioridades económicas.

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025. EFE

aam/rf