La Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia por Israel y pide su revocación

2 minutos

Nairobi, 6 ene (EFE).- El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) rechazó este martes el reconocimiento de la región separatista de Somalilandia por parte de Israel y pidió su “revocación inmediata”, tras la visita del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, a Hargeisa, capital somalilandés.

“El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de hoy condena enérgicamente, en los términos más fuertes, el reconocimiento unilateral de la llamada ‘República de Somalilandia’ por Israel y pide su revocación inmediata”, indicó la organización en un comunicado.

El organismo se reunió de urgencia y reafirmó su compromiso “inquebrantable con la soberanía, la unidad, la integridad territorial y la estabilidad de la República Federal de Somalia”, en conformidad con el Acta Constitutiva de la Unión Africana, el Protocolo del Consejo de Paz y Seguridad y la Carta de las Naciones Unidas.

“El Consejo subraya que ningún actor tiene la autoridad ni la legitimidad para alterar la configuración territorial de un Estado miembro de la Unión Africana, y que cualquier declaración de ese tipo es nula y sin valor en virtud del derecho internacional”, cerró el documento.

Saar se reunió hoy con el presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, quien confirmó la apertura de una embajada de Israel en la zona y, de forma recíproca, el establecimiento de una representación diplomática somalilandesa en Israel.

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

aam/ajs