La unidad de casos sin resolver investiga otras posibles víctimas de Dominique Pelicot en Francia

El francés Dominique Pelicot, condenado por organizar la violación de su entonces esposa Gisele Pelicot, es ahora objeto de una investigación más amplia por parte de una unidad de casos sin resolver por otros delitos, informó la fiscalía a la AFP el viernes.

La unidad de casos sin resolver empezó el lunes una nueva investigación sobre «trayectorias delictivas» para identificar a otras posibles víctimas de Pelicot, indicó la fiscalía de Nanterre, cerca de París, confirmando informaciones difundidas por la emisora RTL.

Dominique Pelicot fue condenado en 2024 a 20 años de prisión por violación agravada, tras reclutar a decenas de desconocidos para violar a su entonces esposa después de drogarla en su casa de la localidad sureña de Mazan entre 2011 y 2020.

Su ahora exesposa, Gisele Pelicot, fue aclamada como una heroína por su valentía y dignidad en el juicio, en el que los 51 acusados fueron declarados culpables.

Desde entonces, Dominique Pelicot ha sido interrogado en otros dos casos: una violación y un asesinato en París en 1991, y un intento de violación en la región de Sena y Marne en 1999. Negó su participación en el caso de 1991, pero admitió el segundo después de que fuera identificado por su ADN.

La abogada Florence Rault, que representa a las partes civiles en el caso, dijo que acogía con satisfacción la ampliación de la investigación, pero declaró a la AFP: «Me sorprende que no se haya hecho hace mucho tiempo», dado que Pelicot fue investigado por primera vez en 2022.

