La venta del Parque de los Príncipes al PSG entra en debate electoral de las municipales

4 minutos

Luis Miguel Pascual

París, 12 mar (EFE).- La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa y ha metido la venta del estadio en el debate de las municipales que se celebran este domingo y el siguiente.

Todos los candidatos han tenido que posicionarse sobre la cesión del estadio, levantado en 1972 y propiedad del municipio, que tiene firmado un contrato de uso de larga duración con el club hasta 2044.

Pero el PSG ha cambiado de dimensión en los últimos años, gracias a las inyecciones de capital de los propietarios cataríes, que exigen unas obras de renovación y una ampliación que les permita superar los 47.000 asientos actuales, que se les queda muy pequeño.

¿Quién debe pagar? El club acepta hacerlo a condición de convertirse en propietarios.

La actual alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, que no opta a la reelección, se cerró en banda y rechazó la venta, lo que generó que el presidente del club, el catarí Nasser Al Khelaifi, rompiera las negociaciones y buscara terrenos en los alrededores para levantar su propio estadio.

Dos municipios de la corona han ofrecido terrenos: Poissy, junto a su actual ciudad deportiva, en el norte, y Massy, cerca del aeropuerto de Orly, en el sur.

Una opción que no gusta a la mayoría de los aficionados del PSG y, en general, a los parisienses. Un sondeo del instituto Harris publicado a principios de año revelaba que seis de cada diez habitantes de la capital son favorables a la venta del estadio antes de ver cómo se asienta en otro municipio.

Un debate abierto

Una amenaza que ha surtido efecto, puesto que todos los candidatos en liza han abierto la puerta, en diferentes condiciones, a ceder el Parque de los Príncipes al club.

Empezando por el socialista Emmanuel Gregoire, favorito de las encuestas, durante años número 2 de Hidalgo y su representante en las negociaciones con Al Khelaifi.

Frente al peligro de que el club abandone la ciudad y obligue a los aficionados a largos desplazamientos, Gregoire ha renegado de las posturas que mantuvo y asegura que no se opone a la venta.

A cambio, el club tendría que aceptar una cláusula de recompra y financiar la remodelación del entorno y el enterramiento de parte de la autopista de circunvalación para crear una zona ajardinada y comercial.

Su principal rival, la conservadora Rachida Dati, es claramente favorable a la venta, pero también cree que los propietarios cataríes deben contribuir a la creación de un barrio deportivo en los alrededores.

El tercero en las encuestas, el centrista Pierre-Yves Bournazel, considera que el dinero que el municipio obtendría de la venta del Parque de los Príncipes serviría para financiar una de sus principales medidas: la compra de miles de aparcamientos cubiertos para crear plazas gratuitas y suprimir las de la superficie.

La ultraconservadora Sarah Knafo, cuarta de los sondeos, cree que como los grandes clubes europeos el PSG tiene derecho a poseer su propio estadio, pero que sus propietarios cataríes no deben beneficiarse de ninguna ventaja fiscal para su compra.

Una idea que le aleja del candidato de la extrema derecha de Marine Le Pen, Thierry Mariani, que apenas tiene opciones de superar la primera vuelta el próximo domingo, según las encuestas, y que se opone a toda venta de bienes públicos.

Lo mismo que la izquierdista Sophia Chikirou, que ronda el 10 % de las intenciones de voto (que le permitirían mantenerse en la carrera electoral para la segunda vuelta del próximo día 22) y que también es hostil a deshacerse «del patrimonio de los parisienses».

Y eso pese a que entre su electorado son mayoría los que apuestan por la venta. Según la encuesta de Harris, casi ocho de cada diez apuestan porque el PSG se haga con el Parque de los Príncipes.

En el club guardan silencio a la espera del resultado electoral y mantienen abiertas las negociaciones con Possy y Massy, antes de tomar una decisión en otoño.

Muchos observadores consideran que es una medida de presión para forzar al nuevo alcalde a negociar y para tener una posición dominante sobre el precio a pagar.

El único candidato que hasta ahora ha hablado de dinero es el socialista Gregorie, que consideró irrisoria la oferta de 40 millones avanzada en su día por el club. «No puede valer menos que lo que pagaron por el argentino Leandro Paredes», aseguró. EFE

lmpg/cat/ah

(foto) (vídeo)