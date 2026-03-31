La versión asiática de Eurovisión debutará en noviembre en Bangkok, Tailandia

1 minuto

Ginebra, 31 mar (EFE).- La capital tailandesa, Bangkok, acogerá el 14 de noviembre la primera edición de Eurovisión Asia, la versión asiática del popular certamen de la canción, a la que por ahora han confirmado su presencia diez países de ese continente.

Junto a la anfitriona Tailandia, competirán artistas de Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Camboya, Laos, Vietnam, Bangladés, Nepal y Bután, a la espera de que la lista se amplíe a lo largo de las próximas semanas, destacó un comunicado de la organización.

Como en el caso europeo, cada país será representado por su cadena nacional de televisión, que en los meses previos a la final escogerá su candidato mediante un concurso a nivel local.

«En el 70 aniversario del mayor concurso musical en directo de todo el mundo, Eurovisión abre un nuevo capítulo en Asia», destacó la organización, que espera grandes audiencias también en ese continente (sólo las de los 10 países que por ahora han confirmado su participación ya suman 600 millones).

La década pasada ya hubo proyectos de llevar la marca Eurovisión al continente asiático, aunque finalmente no se concretaron. EFE

abc/sbb