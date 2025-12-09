La vicepresidenta de Colombia pide más unión de África y Latinoamérica ante retos comunes

Nairobi, 9 dic (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pidió más unión entre África y Latinoamérica para atajar retos comunes como la erradicación del hambre y la pobreza, el cambio climático y las injusticias históricas heredadas del colonialismo.

En una intervención este lunes ante el IX Congreso Panafricano en Togo, Márquez insistió en la necesidad de que Latinoamérica, el Caribe y África se unan en una sola voz para hacer frente a los desafíos que afronta en la actualidad el planeta, informó la pasada noche la Vicepresidencia colombiana en sus redes sociales.

«La reparación histórica pasa por reconectar a las familias rotas del continente africano y la diáspora afrodescendiente», subrayó la mandataria ante ese foro, organizado por Togo y la Unión Africana y que reúne desde el lunes hasta el próximo viernes a ministros, diplomáticos, académicos, representantes de la sociedad civil, líderes de la diáspora y expertos de diversas regiones africanas.

Márquez remarcó que, desde hace más de tres años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja en una estrategia de «reconexión» con África, lo que le ha permitido visitar países como Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Mozambique, Nigeria, Ghana y Madagascar.

Colombia -enfatizó- «es el tercer país de las Américas con el mayor número de población afrodescendiente después de Estados Unidos y Brasil. Mis ancestros y ancestras salieron de este territorio en condición de esclavitud y hoy, gracias a la lucha panafricanista, yo regreso como la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de la República».

«Hoy -prosiguió- ocupamos el Estado, ocupamos el poder político para transformar años de injusticia, de inequidad racial, de opresión y de exclusión”, agregó.

La vicepresidenta señaló que crisis como la del cambio climático implican que los africanos y afrodescendientes, así como los pueblos indígenas de América, sufran las peores consecuencias, lo que representa una oportunidad para colaborar juntos.

«África tiene 55 países y América Latina, 33. Entre estas dos regiones habitan más de 2.000 millones de personas y ésta es una gran oportunidad en términos de una visión geopolítica del panafricanismo (…). En términos de Naciones Unidas es el 24 % de la representatividad», argumentó.

«Lastimosamente, muchos de nuestros líderes y lideresas no han entendido que la cooperación Sur-Sur es parte del camino que tenemos que fortalecer», concluyó.

La participación de Márquez en el IX Congreso Panafricano en Togo se enmarca en el inicio este lunes de una gira oficial que le llevará también a Ghana, Senegal y Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es «fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales», indicó la oficina de la vicepresidenta. EFE

