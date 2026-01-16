La violación sexual e infanticidio de una niña de 8 años causa conmoción en Bolivia

4 minutos

Gina Baldivieso

La Paz, 16 ene (EFE).- La violencia sexual sufrida por Yuvinka, una niña de 8 años que estuvo desaparecida durante cuatro días y fue hallada muerta en el este de Bolivia causó conmoción en el país suramericano, donde organizaciones defensoras de los derechos exigieron que el caso no quede impune.

La niña fue reportada como desaparecida el pasado 6 de enero y su cuerpo, con señales de violencia, fue encontrado cuatro días después a unos 500 metros de su casa en el municipio de La Guardia, a unos 20 kilómetros de la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país.

La Fiscalía y la Policía confirmaron después que, antes de perder la vida, la menor fue abusada sexualmente y su agresor la golpeó y asfixió con un cinturón.

El caso es investigado como infanticidio, el primero registrado en lo que va de año en Bolivia, y por el momento hay una persona aprehendida.

La activista Miriam Suárez, integrante de la Casa de la Mujer, comentó a EFE que la búsqueda fue intensa durante los cuatros días en que Yuvinka estuvo desaparecida, por lo que «no se explica cómo» su cuerpo fue encontrado cerca de su casa.

«Hay varias versiones que se dan sobre el hecho, no hay una verdad concreta. La única certeza es que Yuvinka murió, que fue violada sexualmente y que no es un hecho aislado, son muchas las niñas, adolescentes y mujeres que están viviendo una situación similar», alertó.

Suárez indicó que los datos de la Fiscalía General del Estado para 2025 muestran que «aproximadamente 30 delitos contra la libertad sexual se cometen por día en Bolivia».

Este dato fue reiterado en un comunicado emitido por la Casa de la Mujer junto a otras diez organizaciones feministas y defensoras de la infancia a propósito del caso de Yuvinka, que recordaron que en 2025, el Ministerio Público recibió 10.816 denuncias de distintos delitos de violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres.

Del total, 2.313 denuncias son por violación de infante, niño, niña o adolescente, según la Fiscalía.

Llamado a actuar

Para estas organizaciones, las cifras son «alarmantes» y el crimen contra Yuvinka «es el reflejo de una estructura patriarcal y un Estado negligente que se vuelve cómplice por su falta de acción».

Suárez sostuvo que, ante lo sucedido, causa asombro «el grado de criminalidad, de violencia, la crueldad y el odio que se desata contra las mujeres y la niñas», además de la ojeriza de algunos sectores, sobre todo conservadores, hacia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que rige en el país desde 2013.

Entre los delitos incluidos en esta norma están la violación de menores de edad, sancionada con 20 a 25 años de cárcel, y el feminicidio, que se castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

Para Suárez, la criminalidad «está también orquestada por el surgimiento de pensamientos conservadores en todo el país», que buscan que las mujeres estén en casa y recordó que, por ejemplo, en el caso de Yuvinka, hay quienes responsabilizan a su madre por lo ocurrido.

«En un país que no tiene ninguna capacidad de brindar fuentes laborales o fuentes de ingreso a las familias, donde por lo menos 4 o 5 de cada 10 mujeres son madres y padres de casa, no podemos culpar a las mujeres», apuntó.

Las organizaciones que emitieron el comunicado hicieron un llamado «urgente» a la sociedad «para que la exigencia de justicia» para Yuvinka «resuene con fuerza en todos los rincones» del país.

También señalaron que la muerte de la menor «no puede quedar solo como un hecho doloroso», sino que «debe convertirse en un llamado urgente para invertir en prevención, fortalecer la protección integral y garantizar que ninguna niña vuelva a enfrentar la violencia en soledad». EFE

