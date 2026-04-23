La violencia electoral en el este de India obliga a varios candidatos a huir por ataques

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Nueva Delhi, 23 abr (EFE).- Varios candidatos políticos resultaron atacados y diversos grupos políticos se enfrentaron con violencia este jueves durante la primera fase de las elecciones regionales en el estado de Bengala Occidental, en el este de la India.

La jornada, que abarcó 152 circunscripciones, registró decenas de incidentes físicos en varios centros de votación, a pesar de que la administración india había ordenado un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad ante la recurrencia de violencia electoral en el estado.

Varios aspirantes a la gobernanza en las urnas se vieron obligados a correr ante el acoso de grupos en algunos pueblos, incluyendo casos de políticos que tuvieron que escapar por campos de cultivo escoltados por la policía y con una turba de gente persiguiéndolos.

La tensión, que se repite en cada ciclo electoral desde hace décadas, concentra la rivalidad de los seguidores del partido gobernante estatal, el Trinamool Congress (TMC) de Mamata Banerjee, y el Bharatiya Janata Party (BJP), la formación que lidera el Gobierno central de la India.

Otros candidatos en zonas rurales denunciaron que los atacaron con piedras, dejando daños materiales en sus vehículos y lesiones a sus colaboradores, e incluso algunos medios locales reportaron un presunto uso de bombas caseras, aunque de baja intensidad.

Según afirmaron algunos residentes locales, un ataque en una aldea durante la madrugada previa a la votación dejó al menos una mujer herida de gravedad.

La Comisión Electoral de la India ha solicitado informes urgentes ante la gravedad de los altercados.

La violencia política es un fenómeno histórico en Bengala Occidental, donde la cultura de confrontación se consolidó durante las décadas de gobierno del Partido Comunista y persiste en la actualidad.

En 2021, al menos 5 personas murieron durante la jornada de votación, mientras que en unas elecciones locales de 2023, los enfrentamientos dejaron al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos. EFE

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