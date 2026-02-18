La viuda de Hugh Hefner pide investigar archivos con imágenes íntimas de mujeres

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy, inició una disputa legal con la Hugh M. Hefner Foundation por la gestión de los archivos privados de su esposo, que incluyen miles de álbumes de recortes con material sexualmente explícito de mujeres y posibles menores.

La medida, presentada junto a su abogada Gloria Allred, busca que los fiscales generales de California e Illinois investiguen cómo se están almacenando y digitalizando estos archivos y garantizar que nunca sean distribuidos.

«Es fundamental que el público entienda que no me refiero a imágenes publicadas en la revista. Me centro en cómo los álbumes de recortes personales de Hugh Hefner narraron momentos privados que ocurrieron a puerta cerrada», aseguró la viuda del empresario.

Crystal Hefner aseguró que fue destituida como presidenta de la Hugh M. Hefner Foundation el lunes, tras expresar su preocupación por estos archivos, y advirtió que «el material abarca décadas, desde 1960, y puede incluir imágenes de niñas que eran menores de edad en ese momento y que no podían dar su consentimiento sobre cómo se conservarían o controlarían sus imágenes».

De acuerdo a Allred y Hefner, el archivo incluye alrededor de 3.000 álbumes de recortes personales del magnate de Playboy que contienen imágenes de desnudos y fotografías de actividad sexual.

«Hoy me han informado que los álbumes se encuentran en un centro de almacenamiento en California. Sin embargo, anteriormente me dijeron que algunos podrían estar dentro de una residencia privada para ser escaneados y digitalizados», indicó.

«Esto no es preservación de archivo. Esto no es historia. Esto es control (…) Este es un asunto de derechos civiles. Los cuerpos de las mujeres no son propiedad, ni historia, ni objetos de colección», añadió Hefner.

Allred afirmó que no está claro cómo fue que la fundación obtuvo posesión de las fotos tras la muerte de Hefner en 2017, y advirtió sobre la existencia de un diario que detalla información privada sobre encuentros sexuales con mujeres, e incluso detalles tan gráficos como el seguimiento de los ciclos menstruales de sus parejas sexuales.

La abogada afirmó que se presentarán dos denuncias en el caso, una en California, lugar de residencia del editor, y otra en Illinois, sede de la fundación.

Allred explicó que el objetivo es mantener seguros los archivos. «Debe haber una confirmación por escrito de que nunca serán distribuidos». EFE

mrl/dte/gpv