La viuda del alcalde mexicano asesinado registra como marca el Movimiento del Sombrero

2 minutos

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- Grecia Quiroz, la viuda del alcalde mexicano asesinado el pasado 1 de noviembre en el estado de Michoacán (oeste), registró este viernes la marca ‘Carlos Manzo’ y el ‘Movimiento Independiente del Sombrero’ en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Quiroz tomó la posesión de la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su marido, Carlos Manzo, acribillado a tiros durante una celebración por el Día de los Muertos.

«El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas», apuntó este viernes en un mensaje en la red social X el titular del instituto, Santiago Nieto.

El organismo del Gobierno mexicano tiene como principal función proteger legalmente patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, para asegurar que su uso y explotación comercial sea exclusivo del titular.

La pasada semana se detuvieron a siete escoltas personales de Manzo acusados de complicidad con el crimen, así como el presunto autor intelectual, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien se encuentra en prisión provisional.

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron «labores de seguimiento y logística», quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Según un sondeo de la encuestadora Poligrama, la nueva alcaldesa de Uruapan sería la favorita de los ciudadanos para gobernar el estado de Michoacán, con un 43,4% de los apoyos.

La firma destacó que se trata de “un fenómeno poco común en la historia electoral reciente del estado: una figura sin afiliación partidista que logra posicionarse como líder en una contienda tradicionalmente dominada por estructuras partidistas”.

El crimen de Manzo ha generado una ola de indignación y apoyo por todo el país, con manifestaciones por distintos estados en repulsa por el crimen y por la crisis de inseguridad que vive el país. EFE

