Lady Gaga y Ricky Martin aparecen por sorpresa en el descanso de Bad Bunny

1 minuto

Santa Clara (EE.UU.), 8 feb (EFE).- La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de ‘Die With A Smile’ y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de ‘Baile Inolviable’.

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco ‘DtMf’.

Bad Bunny comenzó el descanso cantando su famoso tema ‘Tití me preguntó’ vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, .

El puertorriqueño lidera el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.EFE

mvg/hbc/raa

(video)