Lagarde recuerda que las mujeres tienen menos conocimientos financieros que los hombres

Fráncfort (Alemania), 2 mar (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, recordó este lunes que las mujeres tienen menos conocimientos financieros que los hombres, lo que las lleva a ahorrar más e invertir menos.

Lagarde consideró que «la educación es muy importante» y que «las mujeres responden muy bien a la educación financiera, aunque tienen menos conocimientos», en declaraciones en un acto organizado por el BCE con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Esta falta de conocimientos lleva a que las mujeres ahorren mucho pero inviertan menos, según la presidenta del BCE.

Esta situación no es nueva, indicó, y recordó que hace veinte años las mujeres también tenían menos conocimientos financieros y la situación no ha cambiado mucho.

Las mujeres son tradicionalmente responsables de las compras de alimentos para la familia pero no han tomado decisiones sobre inversiones.

Lagarde recordó que Europa, que es el segundo ahorrador después de China, necesita inversiones en digitalización, soberanía energética y defensa y que es necesario movilizar esas inversiones. EFE

