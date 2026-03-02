Lagarde recuerda que las mujeres tienen menos conocimientos financieros que los hombres

Fráncfort (Alemania), 2 mar (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, recordó este lunes que las mujeres tienen menos conocimientos financieros que los hombres, lo que las lleva a ahorrar más e invertir menos.

Lagarde consideró que «la educación es muy importante» y que «las mujeres responden muy bien a la educación financiera, aunque tienen menos conocimientos», en declaraciones en un acto organizado por el BCE con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Esta falta de conocimientos lleva a que las mujeres ahorren mucho pero inviertan menos, según la presidenta del BCE.

Esta situación no es nueva, indicó, y recordó que hace veinte años las mujeres también tenían menos conocimientos financieros y la situación no ha cambiado mucho.

«La educación financiera influye en las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Y en este momento, demasiadas mujeres están tomando decisiones sin el conocimiento ni la experiencia necesarios», señaló Lagarde.

«Cerrar esa brecha es importante, porque empodera a las mujeres para que asuman el control de su vida financiera», añadió la presidenta del BCE.

Las mujeres son tradicionalmente responsables de las compras de alimentos para la familia pero no han tomado decisiones sobre inversiones.

Lagarde recordó que Europa, que es el segundo ahorrador después de China, necesita inversiones en digitalización, soberanía energética y defensa y que es necesario movilizar esas inversiones.

La presidenta del BCE presentó en el acto una iniciativa paneuropea para promover la educación financiera de las mujeres, llamada EuroSteps Walking Challenge.

Esta iniciativa combina actividad física, mediante el conteo de los pasos diarios, con lecciones breves para que aprender conceptos financieros resulte sencillo, relevante y no intimide.

La iniciativa tiene por objeto promover la educación financiera de manera atractiva y accesible en todos los países de la zona del euro.

La inscripción se abre este lunes y el reto de pasos comenzará el 1 de abril y durará cuatro semanas.

Las personas que participen, que tendrán la oportunidad de ganar un premio, podrán inscribirse en cualquier momento y recibirán, a partir del 1 de abril, dos o tres notificaciones breves semanales en su idioma.

Cada notificación presenta conceptos de educación financiera de manera sencilla, así como enlaces a los programas nacionales existentes y recursos fiables.

En la mesa redonda con Lagarde, participaron el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras; el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel; y la codirectora del Instituto de Educación Financiera de Mannheim (Alemania), Tabea Bucher-Koenen.

La mesa redonda fue moderada por Patrick Jenkins, director de la campaña de educación e inclusión financieras del diario económico británico ‘Financial Times’.

El BCE y los bancos nacionales de los países del euro han creado una red de bancos centrales para la educación financiera con el objetivo de desarrollar un conjunto de datos exhaustivo y armonizado sobre educación financiera en Europa, así como un repositorio compartido de iniciativas y recursos. EFE

