LaLiga y EA Sports impulsan a niños mexicanos en su sueño de ser profesionales

2 minutos

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- LaLiga y EA Sports, en la segunda edición del ‘Next Gen Draft’, escogieron este domingo a los cuatro niños y cuatro niñas con mayor talento futbolístico, entre 168 participantes, que viajarán a España para entrenar en entornos de élite y jugar contra fuerzas básicas de equipos del fútbol español.

En el ‘Next Gen Draft’, que desarrolló este sábado y domingo al poniente de la capital mexicana, participaron 168 jugadores, niños y niñas de entre 14 y 15 años, distribuidos en 24 equipos; 12 femeninos y 12 masculinos, de 7 integrantes cada uno, que fueron evaluados por visores oficiales de LaLiga.

El evento se desarrolló en tres fases. La primera en un torneo denominado FC Rush, inspirado en el video juego EA Sports FC, de la cual se seleccionaron 25 niños y 25 niñas.

La segunda etapa se denominó FC Futures Academy, en el que 32 elegidos, 16 por categoría, avanzaron a la final luego de recibir asesorías impartidas por entrenadores con licencia UEFA PRO.

Los finalistas disputaron partidos 11 contra 11, entre los que se eligieron en la categoría femenina a Dayana Fuentes Aguirre, Maydelline Melissa Campos Lopez, Constanza Vivé Sosa y Karla Ariadna Cedillo.

En la categoría masculina los chicos más talentosos fueron César Damián Franco, Bruno Enrique Fernandez Cortes, Santiago Yerai Trejo Solis y Emiliano Javier Verdin Ponce de León.

Estos chicos se unirán a los otros 40 ganadores del ‘Next Gen Draft’ internacional que surgirán de las ediciones a realizarse en Japón, Nigeria, Marruecos y China que viajarán en este verano a España.

Este programa, del que Fernando Morientes, multicampeón con el Real Madrid, es embajador, busca impactar a alrededor de 900 niños en todo el mundo. En su primer año tuvo como sedes Sudáfrica, Guatemala y Estados Unidos.

«Este proyecto está bendecido, cae del cielo para todos esos niños que tienen el sueño de convertirse en futbolistas. Estoy agradecido y orgulloso por ser un embajador», afirmó Morientes en la presentación del evento.

El tres veces ganador de la Liga de Campeones de Europa con los merengues también elogió a México como primera sede del ‘Next Gen Draft’ de este año.

«Claro que un proyecto de estas características debía estar unido a México porque en este país el fútbol se vive con la misma pasión que tenemos en Europa y de manera más concreta en España. Así que el inicio en 2026 debía ser en México», concluyó el exjugador. EFE

as/gb/gbf