Larcamón afirma que prefiere que Cruz Azul esté obligado a ganar para avanzar a la final

2 minutos

México, 3 dic (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul mexicano, aseguró este miércoles que prefiere que su equipo esté obligado a vencer a los Tigres UANL en el juego de vuelta de la semifinal del Apertura a estar en una posición cómoda para avanzar.

«Tener la misión de ir a ganar nos obliga a tener una visión de protagonismo, a no estar cómodos porque eso nos puede jugar en contra. Ir obligados a ganar me da confianza por la manera de jugar que tiene este equipo, estoy seguro de que encontraremos nuestra mejor versión para llegar a la final», dijo el técnico al final del empate 1-1 de su equipo en el juego de ida de la semifinal.

La Máquina tuvo mayor posesión de balón en el duelo, pero le faltó profundidad. Tigres se dedicó a esperar y convirtió en una descolgada por conducto del argentino Ángel Correa en la segunda mitad; el local igualó con gol del uruguayo Gabriel Fernández de penalti.

Larcamón insistió en que un marcador a favor podría haber sido poco benéfico para su equipo.

«Hoy queríamos ganar, llevarnos una ventaja, pero de haber sido podíamos cometer el error de entregarnos en la vuelta. Ahora esto nos obliga a no especular en un juego que creo va a ser muy emocional», reiteró.

Según el estratega, que cualquier empate permita a Tigres avanzar, a la final, por su mejor posición en la tabla, no condiciona a su equipo.

«La desventaja es relativa. Ir al estadio Universitario a ganar es el único resultado que nos da el pase; es lo que vamos a hacer. Vamos a ser un rival muy incómodo, sé de lo que somos capaces, vamos a enmudecer su estadio con nuestra agresividad e intensidad. Estoy seguro de que tenemos el carácter para lograrlo», concluyó.

La Máquina lucha por alcanzar la vigésima segunda final en su historia; han triunfado en nueve y caído en 12.

En el partido de vuelta de la semifinal el Cruz Azul visitará este sábado a los Tigres UANL.EFE

