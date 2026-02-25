Larry Summers deja sus cargos en Harvard por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Nueva York, 25 feb (EFE).- El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers dejará sus cargos en la prestigiosa Universidad de Harvard tras aflorar sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein en los documentos publicados por el Gobierno de Estados Unidos.

Summers, economista y presidente emérito de Harvard, renunciará como profesor al final de este año académico y también ha dejado su puesto de director del centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno de la institución, indicó un portavoz a The New York Times.

Las renuncias están relacionadas con «una revisión por parte de la Universidad de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que fueron publicados recientemente por el Gobierno», indicó el portavoz de Harvard, Jason Newton.

Summers lleva de baja laboral desde el pasado noviembre, cuando Harvard comenzó a investigarlo, y no planea retomar la enseñanza antes de abandonar el cargo de profesor, indica el medio.

El reputado economista fue secretario del Tesoro bajo el Gobierno de Bill Clinton y director del Consejo Económico Nacional en el de Barack Obama, así como economista jefe del Banco Mundial.

El diario universitario The Harvard Crimson, que adelantó anoche las renuncias, publica un mensaje de Summers en el que este califica su decisión de «difícil» pero agradece el contacto con «miles de estudiantes y colegas» desde que estudió en el centro hace 50 años.

El economista se ha retirado previamente de sus compromisos públicos y ha renunciado a otros cargos, incluyendo puestos de asesor en el banco Santander y la tecnológica OpenAI.

Los documentos publicados en diferentes tandas por el Departamento de Justicia revelaron intercambios de mensajes de carácter personal entre Summers y Epstein, en el que el primero le pedía consejo sobre una mujer.

Recientemente, trascendió que el economista había sido designado como ejecutor secundario del testamento del delincuente sexual, indica el Crimson. EFE

