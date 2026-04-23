Las acciones de EssilorLuxottica caen entre cautela con las gafas de IA

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Las acciones de EssilorLuxottica, el mayor fabricante de gafas del mundo, cayeron este jueves, en un momento en que los inversores ven con cautela las gafas de IA, según los analistas.

La compañía franco-italiana que fabrica lentes ha apostado con fuerza por la tecnología vestible y tiene una alianza con Meta para sus gafas de IA Ray-Ban.

Sus acciones cayeron casi un 5 % al inicio de los intercambios en París, cuando la bolsa registraba en general un alza del 0,1%.

La caída se produjo pese a que la empresa informó el miércoles por la noche de un alza del 4,1 % en las ventas del primer trimestre, hasta 7.100 millones de euros (8.300 millones de dólares).

Aunque no proporcionó un desglose específico de las gafas de IA, afirmó que contribuyeron al crecimiento y que el lanzamiento de los nuevos modelos de Ray-Ban Meta había sido un éxito.

La incursión de EssilorLuxottica en las gafas de IA «ahora se percibe como una fuente de riesgo, después de que inicialmente se considerara una gran oportunidad», señalaron los analistas de Oddo BHF en una nota.

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