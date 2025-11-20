Las acciones de Nvidia suben casi un 4 % tras anunciar aumento de beneficios trimestrales

Nueva York, 20 nov (EFE).- Las acciones de la tecnológica estadounidense Nvidia subían casi un 4 % tras la apertura de Wall Street este jueves después de anunciar ayer que ganó un 65 % más en el tercer trimestre, hasta 31.910 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas.

El fabricante de los chips informáticos que han impulsado el auge de la inteligencia artificial (IA), que publicó sus resultados el miércoles al cierre de la bolsa, registró una facturación trimestral récord de 57.006 millones de dólares, un 62 % más, en los que el motor fueron los centros de datos (51.215 millones).

Diez minutos después de la apertura de la bolsa, las acciones de Nvidia subían un 3,85 %.

«Se ha hablado mucho de una burbuja en la IA», declaró el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, a los inversores durante la presentación de resultados, y dijo que desde su punto de vista ven «algo muy diferente».

Las optimistas previsiones de Nvidia impulsaron el ánimo de los inversores en el sector de la IA, que se había debilitado en las últimas sesiones ante el temor de una burbuja en el sector. EFE

