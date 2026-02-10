Las aerolíneas advierten de colas de hasta 4 horas en verano por el control de pasaportes

2 minutos

Bruselas, 11 feb (EFE).- Las asociaciones que agrupan a los principales aeropuertos y aerolíneas de Europa alertaron este miércoles a la Comisión Europea de que el sistema electrónico de control de pasaportes que ha sustituido al sellado habitual puede provocar este verano colas de hasta 4 horas y pidieron su suspensión hasta octubre.

ACI Europe y Airlines for Europe enviaron hoy una carta al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, alertando de que existe una «falta crónica de personal» en los controles fronterizos de los aeropuertos y «problemas tecnológicos sin resolver» que ya están provocando retrasos a los pasajeros no comunitarios cuando entran o salen de la zona Schengen.

Y advirtieron que si no se toman «medidas inmediatas» la situación empeorará durante los meses de julio y agosto.

«Existe una desconexión total entre la percepción de las instituciones de la Unión Europea de que el Sistema de Entradas y Salidas (SES) funciona correctamente y la realidad, que es que los viajeros no pertenecientes a la UE están experimentando retrasos e inconvenientes masivos», dijo el director General de ACI Europe, Olivier Jankove, en un comunicado.

«Esto debe cesar de inmediato. Debemos ser realistas sobre lo que ocurrirá durante los meses de verano, cuando el tráfico en los aeropuertos europeos se duplica», continuó Jankove.

La UE introdujo el año pasado el SES para detectar a las personas que sobrepasen las estancias de corta duración (90 días en un período de 180 días) y para identificar los casos de fraude documental y de identidad.

Ambas organizaciones reclamaron a Brunner la posibilidad de suspender el sistema electrónico de pasaportes hasta el mes de octubre y volver al control tradicional para poder evitar los retrasos durante el pico estival. EFE

