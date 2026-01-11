Las aerolíneas de bajo costo estadounidenses Allegiant y Sun Country acuerdan fusión

2 minutos

Nueva York, 11 ene (EFE).- Las aerolíneas de bajo costo estadounidenses Allegiant y Sun Country anunciaron este domingo su fusión, con la que pretenden crear a una nueva firma «centrada en ocio» y con más «destinos populares de vacaciones» en EE.UU. y el extranjero.

Según un comunicado, Allegiant comprará a su rival por unos 1.500 millones de dólares, incluyendo una deuda de 400 millones, en una operación en efectivo y acciones que esperan cerrar en la segunda mitad de 2026, previa aprobación de los reguladores y los accionistas.

«La fusión creará una aerolínea de EE.UU. centrada en el ocio, ampliando el servicio a más destinos populares de vacaciones en todo EE.UU., así como destinos internacionales, y dando a más gente acceso a viajes aéreos asequibles y convenientes», indica la nota.

Mediante la fusión, se unen las redes de destinos de Allegiant, que vuela a localidades pequeñas y medianas, y Sun Country, a ciudades más grandes, con un total de unas 650 rutas, más 18 destinos internacionales en México, Centroamérica, Canadá y el Caribe, agrega.

Sun Country, radicada en Minnesota, es también transportista de mercancías con contratos con Amazon Prime Air, el Departamento de Defensa de EE.UU., casinos y organizaciones deportivas, lo que permitirá a la fusionada tener un «modelo de negocio más diversificado».

Está por ver si saldrá adelante la fusión durante el Gobierno del republicano Donald Trump, que parece más abierto a la concentración empresarial que el anterior, del demócrata Joe Biden.

Durante el mandato de Biden, en 2024, el Departamento de Justicia se opuso a la fusión de Jetblue y Spirit, valorada en más de 6.000 millones de dólares, lo que acabó llevando a que la segunda se declarara en quiebra.

No obstante, el Gobierno Biden sí aprobó la compra de Hawaiian Airlines por parte de Alaska Air, ese mismo año, por unos 1.900 millones de dólares. EFE

