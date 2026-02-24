Las aerolíneas de EE. UU. retoman vuelos en el noreste tras un temporal histórico de nieve

2 minutos

Nueva York, 24 feb (EFE).- Las principales aerolíneas de Estados Unidos han anunciado este martes el aumento gradual de sus operaciones en los aeropuertos del noreste del país, tras un potente temporal histórico que ha provocado la cancelación de miles de vuelos y paralizado gran parte de la infraestructura de transporte en la región.

Según datos del portal FlightAware, hasta la mañana de este martes se habían cancelado algo más de 2.000 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, una cifra significativamente menor a las más de 5.700 cancelaciones registradas durante la jornada del lunes, el punto crítico de la tormenta que azotó el noreste de EE. UU.

Pese a la reactivación, la recuperación es lenta en los principales centros de conexión: en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 50 % de las salidas programadas para este martes han sido canceladas; en la zona metropolitana de Nueva York, los aeropuertos de Newark y LaGuardia han registrado un 49 % de cancelaciones, mientras que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la cifra ha alcanzado el 41 %.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha informado de que la tormenta ha dejado acumulaciones de casi 58 centímetros de nieve en LaGuardia y cerca de 43 centímetros en Boston.

American Airlines ha dicho que espera normalizar los servicios en Boston y Nueva York durante la mañana de este martes.

Por su parte, United y Delta también han anunciado planes para añadir frecuencias y reubicar a los pasajeros afectados a lo largo del día.

La tormenta de esta semana ha obligado a declarar el estado de emergencia en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Pensilvania y Delaware. En Nueva York ha sido el temporal más intenso desde 2016. EFE

syr/jco/icn

(foto) (vídeo)