Las altas temperaturas siguen castigando a Europa

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Berlín/París/Londres, 9 jul (EFE).- Las elevadas temperaturas persisten este jueves en Europa y se mantendrán altas en países como Portugal, Italia, el Reino Unido y especialmente Francia, que alargó este jueves la alerta al menos cinco días más, en una jornada en la que se informó de que la ola de calor que azota al continente se cobró a finales de junio más de 4.300 vidas en Alemania.

Pese a que en España, donde hoy mismo falleció una mujer en Sevilla (sur), la ola de calor se dará por finalizada al término de la jornada, en otros puntos como el Reino Unido, Francia o Italia continuará durante algunos días manteniendo la alerta de las autoridades por el peligro que supone para la población.

Más de 4.300 fallecidos en Alemania

La ola de calor registrada a finales de junio en Alemania, que alcanzó temperaturas récord de 41,7 grados centígrados, causó la muerte de más de 4.300 personas, según cálculos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

En su informe semanal sobre la mortalidad relacionada con el calor, el RKI señala que los fallecimientos acumulados entre el 6 de abril y el 28 de junio ascendieron a 5.120.

Puesto que el número de muertes atribuidas al calor se situaba en 810 al cierre de la semana anterior (hasta el 21 de junio), los decesos de la semana comprendida entre el 22 y el 28 de junio se elevaron a 4.310, la mayoría de personas mayores.

Francia alarga la alerta cinco días

En Francia, la tercera ola de calor que sufre en menos de dos meses se extenderá, al menos, hasta el 14 julio, en un momento en el que el país está también en alerta por fuegos forestales.

A finales de mayo y a finales de junio, Francia padeció dos episodios de temperaturas extraordinariamente elevadas.

La ola de hace solo dos semanas -la más agresiva desde que hay registros- dejó, al menos, 2.000 muertos.

Los incendios de esta semana, que el miércoles se contabilizaron en 325 focos, se han cobrado ya la vida de un bombero que combatía las llamas en una localidad alpina de Saboya (sureste).

Tercera ola en el Reino Unido

El Reino Unido atraviesa también su tercera ola de calor del año, tras las de mayo y junio, con temperaturas previstas de hasta 36°C este jueves y el viernes en algunos puntos de Inglaterra, donde las autoridades sanitarias piden tomar precauciones ante los riesgos para la salud.

La Oficina Meteorológica (Met) indicó que el calor, que empezó hace unos días y ha ido en aumento, disminuirá hacia el fin de semana.

Muertes en Portugal

Portugal registró al menos 125 muertes en exceso durante las olas de calor de junio y julio, con mayor incidencia entre personas de 75 años o más, según la directora general de la Salud, Rita Sá Machado, en una entrevista publicada este jueves por el diario Público.

La primera ola de calor, iniciada el 10 de junio, dejó 63 fallecimientos por encima de lo esperado y la segunda, que comenzó el 2 de julio, suma otros 62 hasta ahora, de acuerdo con los datos facilitados en esa entrevista.

Ahora, más de 70 municipios del interior norte y centro de Portugal y una decena del Alentejo y el Algarve permanecen este jueves en peligro máximo de incendio rural, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera.

La declaración de la situación de alerta estuvo motivada por un episodio inicial de temperaturas extremas que, posteriormente, las autoridades han ido prorrogando a tenor de la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo de incendio.

Italia, con Florencia en alerta roja

En Italia, el Ministerio de Sanidad activó este jueves la alerta roja por calor extremo en Florencia (centro), mientras que los bomberos combaten dos oleadas de incendios forestales para proteger caseríos en la región de Piamonte (norte) y zonas agrícolas de la isla de Cerdeña (oeste).

Según informó el Ayuntamiento de Florencia, este frente de calor mantendrá bajo temperaturas extremas a la región de la Toscana al menos hasta el próximo sábado, con máximas de hasta 36 grados durante tres días seguidos.

Además, el mapa de emergencias de este jueves mantiene en alerta naranja a las ciudades de Perugia, Pescara (centro) y Turín (norte).

España, una mujer fallecida en Sevilla

España se despide hoy de la ola, previa llegada el viernes de una ligera tregua térmica, aunque con días aún calurosos.

Una mujer de 59 años nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014 falleció por un golpe de calor, siendo la cuarta persona muerta en Andalucía (sur) tras el inicio de la temporada de calor y tercera en la capital andaluza.

La mujer falleció tras una exposición prolongada a altas temperaturas en la calle por razones que no se conocen aún.

Es la segunda víctima mortal registrada esta semana por esta causa, tras el fallecimiento ayer de un hombre de 48 años, también en Sevilla.

del-tfc/acm

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