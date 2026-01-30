Las autoridades de Portugal recomiendan retirar bienes y animales de zonas inundables

1 minuto

Lisboa, 30 ene (EFE).- La Protección Civil de Portugal recomendó este viernes retirar bienes y animales de zonas inundables, especialmente de aquellas próximas a los ríos Tajo y Mondego, ante la previsión de que las lluvias se reanuden el domingo, tras el paso del temporal Kristin, que dejó cinco muertos esta semana.

El comandante de la Protección Civil Mário Silvestre hizo este llamamiento en una rueda de prensa con varios responsables, a la luz del pronóstico del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) de la reanudación de las precipitaciones a partir del domingo.

«Se pide a los ciudadanos que retiren todos los bienes y animales de las zonas potencialmente inundables, en concreto del Mondego y el Tejo. Llevamos un tiempo haciendo esta recomendación, por lo que en el fondo esto es anticiparnos al problema y tomar todas las medidas preventivas», dijo.

Subrayó que este consejo no solo va dirigido a las personas que estén cerca de las cuencas fluviales, ya que también puede haber inundaciones «repentinas» en zonas urbanas.

En la misma comparecencia ante los medios, el experto de IPMA Nuno Lopes apuntó que, tras una interrupción de la lluvia después del paso de Kristin, a partir del domingo las precipitaciones volverán «prácticamente a todo el territorio», pero especialmente en la Región del Norte y la Centro.

Esto irá acompañado de fuerte oleaje y caída de nieve, con episodios de viento intenso. EFE

