Las autoridades rusas desmontan un memorial a las víctimas de la represión bolchevique

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Moscú, 19 abr (EFE).- Las autoridades rusas desmontaron este domingo un complejo memorial dedicado a las víctimas de la represión bolchevique en la ciudad siberiana de Tomsk, según informaron varios medios independientes rusos.

El canal de Telegram Govorit NeMoskva (Habla NoMoscú) señaló que en la Plaza de la Memoria de Tomsk fueron retiradas la Piedra del Dolor y todas las lozas conmemorativas de las personas represaliadas por el estalinismo.

Según testigos citados por el medio, las autoridades cercaron la plaza y tras retirar los monumentos comenzaron a desmontar los bancos y de hecho todo el parque.

La alcaldía señaló a su vez que la plaza fue cercada debido al peligro de derrumbe de un garaje ubicado en la ladera de un barranco aledaño y que todos los monumentos fueron puestos a buen recaudo.

«La administración municipal recibió información de un residente sobre el riesgo de derrumbe de un garaje ubicado en la ladera de un barranco cerca de la parada de autobús de la Plaza Novo-Sobórnaya (…) En breve se elaborará la documentación del proyecto para reforzar la ladera», indicaron en un comunicado citado por Govorit NeMoskva.

Según la alcaldía, «el acceso al parque se mantendrá restringido hasta el final de las obras, y los elementos de la estructura y otros objetos ubicados en el lugar han sido trasladados al departamento correspondiente para su custodia».

Sin embargo, Antón Isákov, un activista local, denunció en su canal de Telegram que esta excusa es poco creíble ya que la distancia entre el garaje y el memorial supera los 50 metros, por lo que no corría peligro alguno.

Posteriormente la alcaldía borró el comunicado sin dar explicaciones.

Mientras, la policía ha acordonado la zona y no permite a nadie tomar fotografías.

La Plaza de la Memoria en Tomsk se inauguró en octubre de 1992, pero la primera piedra se colocó antes, el 14 de junio de 1989.

El memorial se creó por iniciativa de la administración municipal y la Sociedad Memorial, ilegalizada en Rusia, con financiación del ayuntamiento y donaciones de los residentes.

La Justicia rusa ordenó la liquidación de la Sociedad Memorial en 2021 por haber ocultado presuntamente información sobre su función como «agente extranjero», justificar el extremismo y el terrorismo, y difundir una «imagen falsa de la URSS como Estado terrorista», tras lo que recibió el Nobel de la Paz en 2022.

Además, los tribunales condenaron también en 2024 a dos años y medio de cárcel al cofundador del grupo, Oleg Orlov, quien sería posteriormente canjeado.

La Sociedad Memorial se dedicó durante décadas a rehabilitar a los millones de represaliados en la Unión Soviética, especialmente bajo el dictador soviético Iósiv Stalin, cuya figura el Kremlin intenta blanquear desde hace años.EFE

mos/mgr